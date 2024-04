La morte ti fa bella | satira sulla giovinezza a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) LATI FATwenty seven ore 21.10 Con Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Regia di Robert Zemeckis. Produzione USA 1992. Durata: 1 ora e 43 minuti Due ex bellezze, sconvolte dall'idea di un'irrimediabile decadenza fisica danno retta a una ciarlatana e bevono un filtro dell'eterna. Per un pò il filtro funziona persino, poi i loro volti si squagliano. PERCHE' VEDERLO Perché è unaspesso irresistibile dell'ossessione dellache pare sia un tarlo comune a molte americane medie, non solo personaggi del mondo dello spettacolo. La sceneggiatura è splendida, le due protagoniste girano a mille, ma l'Oscar arrivò per gli effetti speciali (il finale è straordinario)