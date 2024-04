La magia della Festa del Perdono Corbetta ha riempito le piazze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella mattinata di ieri, alla presenza del vicario episcopale mons. Luca Raimondi, si è celebrata la tradizionaledel, evento che si ripete ogni anno il primo giovedì dopo Pasqua da quando papa Pio IV aveva promulgato la bolla "Unigeniti Filii Dei". Lo fece, su specifica richiesta di Carlo Borromeo, sette anni dopo il miracolo del 17 aprile 1555. Quando cioè un bambino sordomuto alla nascita riacquistò la parola giocando con l’immagine di Gesù Bambino che si era staccato dal dipinto che ornava l’ingresso dell’antica chiesetta dedicata a san Nicola. E, dalle cronache dell’epoca, si disse che anche l’immagineMadonna si staccò dal dipinto per riprendersi in grembo il bambinello. Miracolo che proprio quest’anno è stato immortalato in un film presentato l’altra sera ad un numeroso pubblico. Ieri il centro ...