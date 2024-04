La Lousiana e il populismo elettorale

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 5 aprile 2024) Su alcuni canali italiani legati alla controinformazione in salsa populista da qualche giorno sta circolando la notizia che lastia “fuggendo” dall’OMS, dal World Economic Forum e dalle Nazioni Unite. Notizia che viene raccontata e commentata su canali video dei tanti sovranisti spuntati come funghi durante la pandemia e che oggi cercano di mantenere il proprio Status Quo grazie alla disinformazione costante con cui riempiono il web. The Bill SB133 Partiamo dall’inizio, il Disegno di Legge a cui si sta facendo riferimento esiste veramente, si tratta del DdL SB133, si occupa di regolamentazioni relative a specifiche organizzazioni internazionali, dovrebbe entrare in vigore l’1 agosto 2024, ed è una proposta presentata da membri del partito repubblicano. Al momento, il disegno di legge è stato trasmesso al Comitato della Camera per gli Affari Governativi per ...