(Di venerdì 5 aprile 2024) Laprova a inserirsi nella corsa a Joshua, ma per il gioiello del Bologna c`è da battere una forte concorrenza. I bianconeri pe...

Prosegue la 25ª giornata di Serie A con Verona-Juventus in campo allo Stadio Bentegodi a partire dalle ore 18. La formazione scaligera,... (calciomercato)

La Juventus si inserisce per Zirkzee: primi contatti - La Juventus prova a inserirsi nella corsa a Joshua Zirkzee, ma per il gioiello del Bologna c`è da battere una forte concorrenza. I bianconeri pensano a un grande co.calciomercato

Zirkzee, c'è anche la Juventus: avviati i contatti con il Bayern Monaco, le ultime - Non solo Inter e Milan sulle tracce dell'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Come riportato da Sky Sport, anche la Juventus si è inserita nella corsa per il calciatore felsineo. Ci sarebbero anche ...tuttojuve

Zirkzee, la Juventus si muove per l'attaccante del Bologna. Le news di calciomercato - La Juventus si è inserita nella corsa per Zirkzee: ci sono già stati i primi contatti con il Bayern Monaco, visto che il club tedesco ha una clausola di recompra sul giocatore. Se così sarà, allora la ...sport.sky