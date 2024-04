La giudice al trapper | Ora le faccio la paternale Dia il buon esempio ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, richiesta della procura a cui si è aggiunta una severa reprimenda dellaMaria Gaetana Rispoli della sezione autonoma misure di prevenzione a cui spetterà la decisione sull’aggravamento di pena chiesta dalla questura e dal pm Maurizio Ascione per Zaccaria Mouhib, ilda milioni di follower noto come Baby Gang, 22 anni e due condanne alle spalle, tra cui una per sparatoria. Mouhib è tornato ai domiciliari con braccialetto elettronico da gennaio quando ha esploso un colpo di pistola, ferendo un suo conoscente. Per questo sono a rischio i suoi concerti già sold out. Già per Simba La Rue la Corte d’Appello di Milano aveva stabilito, dopo la condanna per la cosiddetta ’faida dei’ e la sorveglianza speciale il divieto di esibirsi in concerti e djset. ...