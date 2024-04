La donna che allatta | a Milano la statua della discordia | Non sono valori condivisibili

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 5 aprile 2024) Unaa seno nudo cheil suo bambino scatena la polemica politica a. 'Dal latte materno veniamò é il titoloin bronzo, divenuta, che la famiglia dell’artista Vera Omodeo avrebbe voluto donare alla città perché venisse esposta in una piazza, in particolare in quella dedicata ad un’altra, Eleonora Duse. Ma l’apposita commissione del Comune,...