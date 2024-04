La Cremonese supera il Bari | grigiorossi secondi | LA CLASSIFICA

(Di venerdì 5 aprile 2024) Labatte ile si portano al secondo posto in. Nell’anticipo di questa sera della 32ª giornata di Serie A, giocato a, l’autorete di Maiello e il gol di Collocolo permettono aidi portare a casa una vittoria importante per 2-1. I lombardi di Stroppa si portano momentaneamente al secondo posto con 59 punti, resta a quota 35 il. Ladi Serie B– Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs Parma 65 31 19 8 4 57 3259 32 17 8 7 42 26 Como 58 31 17 7 7 45 33 Venezia 57 31 17 6 8 58 38 Catanzaro 52 31 15 7 9 49 39 Palermo 49 31 14 7 10 55 45 Sampdoria* 43 31 13 6 12 45 45 Brescia 42 31 10 12 9 35 32 Pisa 40 31 10 10 11 40 41 Reggiana 40 31 8 16 7 34 35 Cittadella 39 31 10 9 12 35 ...

Serie B, Bari-Cremonese 1-2: i grigiorossi passano al 'San Nicola', altro ko per Iachini - Bari alle corde, la Cremonese non si accontenta e sfiora il tris con Falletti, autore di una travolgente iniziativa personale; Brenno si supera e gli sbarra la strada. Ancora falletti poco dopo, ma il ...

