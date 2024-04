La classifica europea Ranking Uefa | balzo in avanti E ora nel mirino c’è la Top 50

(Di venerdì 5 aprile 2024) I numerosi risultati positivi (soprattutto vittorie) ottenuti negli ultimi due anni in Conference League hanno permesso alla Fiorentina di risalire moltissime posizioni nelper club, in cui la squadra viola occupa, attualmente, il 55esimo posto. Da sottolineare il fatto che negli ultimi due anni solo 16 squadre abbiano fatto più punti dei viola in Europa nonostante la "resa" dei risultati ottenuti in Conference sia nettamente inferiore rispetto a quella delle altre due competizioni. In base ai punti disponibili possiamo notare come la Fiorentina, dopo cinque anni, abbia la possibilità di risalire nei primi 50 posti delnelle prossime settimane. Ricordiamo, inoltre, che, grazie anche al "bottino" ottenuto dai viola, l’Italia si trova al primo posto nelstagionale, posizione che potrebbe ...

