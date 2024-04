La civica di centrodestra lancia Vincenzo Grande

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Saràil candidato sindaco della lista di"Insieme per Inveruno e Furato" alle prossime elezioni amministrative del 8 e 9 giugno., 41 anni, impegnato in uno studio di consulenza automobilistica, è stato consigliere comunale per la Lega in passato. "La nostra è una listama ancorata saldamente ai valori del centro-destra – ha spiegato– sono orgoglioso di poter annunciare la mia candidatura. Sono qui per fare qualcosa di concreto nel mio paese". Dai sostenitori della lista è arrivato unappoggio per la candidatura: "Abbiamo svolto il primo incontro pubblico della nostra lista per presentare il nostro candidato sindaco.siamo sicuri, è la persona giusta in grado di ...