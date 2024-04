La CIA in Ucraina | stessa notizia | articoli differenti

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un mese fa circa, il 25 febbraio, Adam Entous e Michael Schwirtz hanno pubblicato sul New York Times un interessantissimo articolo intitolato The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin, riportato poi da numerose testate italiane: Il Giornale, La Stampa, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Ansa, Rai News e molte altre che non prenderemo qui in considerazione. Ognuna di esse ha scelto cosa cosa dire, come dirlo e cosa tralasciare. Come capite bene, in questo momento storico il tema in questione risulta delicatissimo. Infatti a queste informazioni, come sempre accade, è legata la nostra interpretazione degli eventi e da quest’ultima discende a sua volta una presa di posizione in riferimento a quanto sta accadendo da due anni in. Chiarita quindi l’importanza della tematica, ci si aspetterebbe una certa professionalità dalle nostre testate: ...