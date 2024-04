La Cgil riunisce a San Giovanni le federazioni di categoria

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 05 aprile 2024 – Questa mattina al cinema Masaccio di Sansi è tenuta la riunione delle Assemblee di tutte le federazione didella. Nell’occasione è stato ricordato che l’11 aprile si terrà uno sciopero generale di 4 ore – insieme alla Uil - con iniziativa a Firenze e con un presidio anche ad Arezzo, in piazza San Jacopo, dalle 15 alle 17. Ci sarà anche la raccolta firme per quattro referendum finalizzati a restituire diritti e tutele ai lavoratori. All’incontro di stamani al Masaccio ha portato il suo saluto anche Valentina Vadi, sindaca di Sane presidente delle Conferenza dei sindaci del Valdarno. “E’ la prima volta che facciamo una riunione di questo tipo – ha ricordato il segretario provinciale Alessandro Tracchi - La riunione delle Assemblee delle categorie è la più ampia ...

