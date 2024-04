La Casertana sbanca lo Zaccheria e porta a casa tre punti pesanti | quarto posto consolidato

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dal nostro inviato Alfredo Stella Foggia. Vittoria imntissima di Curcio e compagni allodi Foggia contro i padroni dicostretti in 10 praticamente per tutta la gara per l’espulsione di Tascone. Bruttina nel primo tempo, più decisa nella ripresa lavince una gara imntissima consolidando il. Primo tempo Rosso diretto a Tascone al 3° Per fallo su Tavernelli. Azione Foggia al 7’: punizione battuta da Milico, testa di Salinas, fuori. Azionein contropiede al 12’ conclusa malamente da Montalto. Cambio Foggia al 13’: esce Millico per Tenkorang. Ci prova laal 21’ con un tiro di alleggerimento di Calapai, para facile Perina. Punizione per laal 32’ ...

