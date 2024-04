La Carrarese avverte la Recanatese | Siamo ambiziosi | puntiamo in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Guardi la posizione di classifica della, saldissima al terzo posto con il Perugia distanziato a cinque lunghezze dopo la vittoria nello scontro diretto e la Torres quasi irraggiungibile a meno otto e potresti ipotizzare un atteggiamento più "rilassato" dei prossimi avversari delladopodomani al Tubaldi. In fondo, a quattro giornate del termine ed i playoff in tasca dall’di una posizione privilegiata, non sarebbe strano vedere una squadra combattiva ma non con il coltello tra i denti. A togliere però ogni eventuale illusione ci ha pensato il capitano dei giallo-azzurri, il difensore Marco Imperiale che, a scanso di equivoci, ha anticipato quello che sarà l’atteggiamento suo e dei compagni nel rush finale del campionato: "Noi – ha detto – abbiamo prospettive alte, che vogliamo alimentare e per questo non ...