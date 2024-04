La carica di Sfasciabasti Sangiustese | adesso serve tanto coraggio»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Nonostante la situazione di classifica dovremmo impegnarci a fare una prova di grandee personalità". È quanto dice Nicolas, centrocasmpista dellanato nel 2005, in vista della gara di domenica contro l’Urbania. "Ci attende – aggiunge Tommaso Gaspari, difensore rossoblù del 2005 – un avversario reduce da tre risultati utili di fila, dovremo dare il meglio di noi". In fondo lanon può permettersi passi falsi nel finale di stagione. "Dobbiamo guadagnare più punti possibile – dice- perché sappiamo che nessuno ci regalerà niente. Sono fiducioso, penso che ci meritiamo di raggiungere il nostro obiettivo dopo tutto il lavoro svolto". L’andamento dellaè stato deludente. "Non ha rispecchiato le aspettative iniziali e ...