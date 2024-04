La campagna dei Lions per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ceccuti Cuori accesi per". Questo il titolo dellafirmataInternational che ha appena preso il via, con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di stufe e combustibile destinati alle popolazioni colpite dalla guerra. "C’è un aspetto del conflitto in Ucraina poco conosciuto ai più - spiegano idel Distretto toscano, che hanno prontamente sposato la causa -, ma non per questo meno drammatico: migliaia di persone, soprattutto anziani, donne e bambini, vivono in paesi e cittadine periferiche e ogni giorno fanno i conti con la carenza di energia elettrica, gas e petrolio; hanno enormi difficoltà non solo per il riscaldamento delle loro case (spesso baracche di fortuna) ma anche per la preparazione dei cibi quotidiani." Insomma, i socidei Club di tutto il mondo ...