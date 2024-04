La boutade Bagnoli è finita ma ci ha fatto scoprire un’affinità tra De Laurentiis e Il Caimano il film

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladello stadio (e del centro sportivo) a(ne scrivemmo qui e qui) è durata un mesetto. Oggi il ministro Fitto ha gelato anche i più innamorati del verbo aureliota. Un mesetto è in ogni caso decisamente troppo per essere una notizia marziana, totalmente scollegata dalla realtà. Ma l’annuncio era stato dato in pompa magna dal presidente Aurelio Dee quindi ha avuto, sia pure brevemente, un suo seguito. Bastava avere un’infarinatura da Bignami della storia di Napoli degli ultimi trent’anni per capire che si trattava di un pesce d’aprile anticipato. In questo è stato particolarmente azzeccato l’articolo che sul Napolista ha scritto Massimo Paolucci: una sorta di vademecum intelligente e informato su. È stato però interessante notare il flusso comunicativo della notizia. Col giornalismo ...