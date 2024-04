La banda delle forze dell' ordine | piano quasi perfetto | 12 arresti | chi sono i rapinatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dodici personestate arrestate a Milano dalla polizia che ritiene facciano parte di unadiche agivano perfettamente mascherati da carabinieri. Si tratta di cittadini italiani, di età compresa tra i 40 e i 67 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione di armi e munizionamento, detenzione e ricettazione di divisedi provenienza illecita, detenzione di sostanze stupefacenti. L'attività investigativaa squadra mobile è stata avviata dopo la rapina consumata il 4 novembre 2021 ai danni di un laboratorio orafo milanese di via Assab, dove in cinque, armati di pistola e totalmente travisati, si erano impossessati di lavorati e semilavorati in oro e palladio, oltre ad ...