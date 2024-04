La Banca d’Italia vede un 2024 un po’ meno roseo rispetto al governo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Mentre Palazzo Chigi e Mef lavorano per definire il Documento di economia e finanza entro il 1... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Secondo dati di Banca d’ Italia , il Turismo internazionale in Italia nel 2023 ha mostrato una crescita del 17% rispetto al 2022, con oltre 125 milioni di arrivi turistici nelle strutture ricettive ... (ildenaro)

L’inflazione nel 2024 è destinata a scendere nettamente. La Banca d’Italia rivede al ribasso le stime di dicembre e prevede, per il 2024, un tasso dell’1,3%: la precedente previsione era dell’1,9%. ... (lanotiziagiornale)

Per le banche Italiane torna la fame di btp. Ecco perché gli acquisti riprendono dopo un calo di 100 miliardi - Negli ultimi tre anni gli istituti Italiani hanno ridotto di 100 miliardi lo stock di titoli di stato in portafoglio. Ma oggi i rendimenti stellari potrebbero far invertire la rotta e tamponare il cal ...milanofinanza

Ilaria Romagnoli (Banca Investis): vi svelo come sarà la mia Symphonia. Il Btp in portafoglio Non più del 10% - Questi i pilastri della strategia di Banca Investis, istituto guidato dall’amministratore delegato Stefano Vecchi, che nell’ambito del suo piano di rilancio ha affidato la guida della società di ...milanofinanza

Italia senza sportelli Bancari: in 6 anni -20%, rimasti scoperti altri 717 Comuni - Dal 2018 al 2023 chiuse 5.248 filiali. A fare di più le spese sono il nord est, il centro e il sud. Effetti anche per i lavoratori: tagli pari al 6%, quasi 17m ...telemia