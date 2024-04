Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona | De Laurentiis accetterebbe solo per 120 milioni AS

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024), uno degli eroi dello scudetto del Napoli, della passata stagione, si sta confermando grande giocatore anche quest’anno. È vero che la stagione del club. azzurro non è assolutamente ai livelli dell’anno scorso, ma l’attaccante georgiano ha comunque messo in mostra tutte le sue qualità anche quando la squadra intorno a lui non girava. Nonostante il cambio di tre allenatori in panchina infatti Kvara ha 10 gol e sei assist ed è il giocatore di Serie A che ha tirato di più in porta (101 volte),. Proprio per questo Deha confermato che a fine stagione torneranno a sedersi con il calciatore e il suo agente per discutere dell’adeguamento del contratto, considerando che al momento Kvara è tra i calciatori del Napoli che percepisce uno stipendio bassissimo. IlsuQuello che ...