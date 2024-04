Kvara e Nonge sembrano recuperabili, poi altri due cambi col Monza - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Kvara e Nonge sembrano recuperabili, poi altri due cambi col Monza L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ...forzazzurri

Napoli: non solo Kvara, si ferma Ngonge - Napoli: il comunicato su Kvaratskhelia e Ngonge "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all'U-Power Stadium ...informazione

Calcio: Napoli. Personalizzato Kvaratskhelia, botta a coscia per Ngonge - L’attaccante ha lasciato la seduta di allenamento nelle fasi iniziali. Allenamento personalizzato in campo per Kvara Brutte notizie per Calzona, si è infortunato Ngonge. L’attaccante azzurro ha lascia ...informazione