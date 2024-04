Kurt Cobain | la morte e quell’ultima apparizione a Tunnel | sulla Rai

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 5 aprile 2024) 30 anni fa, il 5 aprile del 1994, moriva il cantante dei Nirvana. La suaha segnato uno spartiacque per la generazione del grunge, stile musicale (e di vita), nato a Seattle e diffuso anche grazie ai pezzi di rock band come Soundgarden, Pearl Jam e, ovviamente, Nirvana. Il musicista si tolse la vita con un colpo di fucile nella sua casa di Seattle, sul Lago di Washington. A ritrovarlo, la mattina dell’8 aprile, fu l’elettricista Gary Smith. Secondo i referti autoptici, poco prima di suicidarsi aveva fatto uso di eroina. Poco distante dal cadavere, anche una lettera scritta daper la moglie Courtney Love e la figlia Frances Bean, che all’epoca aveva solo due anni. In quel gesto culminò una vita difficile, segnata dalle dipendenze e dalla depressione. Solo qualche giorno prima, a marzo, durante ...