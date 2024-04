Kurt Cobain e Courtney Love | l’amore tossico tra due rockstar finito in tragedia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Life&People.it Gennaio 1992: l’album “Nevermind” dei Nirvana supera “Dangerous” di Michael Jackson in testa alle classifiche di vendita americane ediventa a tutti gli effetti il nuovo re del rock. Un mese più tardi l’icona bionda e maledetta degli anni ’90 edecidono di sposarsi sulla spiaggia di Waikiki, a Honolulu: lei indossa un abito bianco appartenuto alla musa di, l’attrice Frances Farmer; lui opta per un pigiama di flanella verde e bianco. Otto persone solamente, gli invitati al matrimonio tra cui Dave Grohl, all’epoca batterista dei Nirvana ed in seguito frontman dei Foo Fighters. Benedetta dagli dei del grunge, l’unione tra i due artisti ha segnato la storia della musica e della cultura popolare della fine del secolo scorso. Ma, la loro storia d’amore ...

