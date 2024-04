Krol | “Il Napoli non ha la stessa qualità dello scorso anno”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ruud, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Ecco le sue dichiarazioni: Da dove deve ripartire ildopo una stagione deludente? “Ilnon riesce a garantire ladi gioco. Non giocano come Campioni d’Italia. È stato venduto Kim, Lozano. I calciatori che sono arrivati, però, non sono, ad oggi, al livello del. Potresserlo in futuro” Si riferisce a Natan? “Quel che va compreso è che lo stile di gioco di un allenatore influisce molto sulle prestazioni di un calciatore. Soprattutto, è stato comprato un difensore del Bragantino, in Brasile, ma lo stile difensivo brasiliano è molto diverso da quello ...