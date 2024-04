Mikaela Shiffrin Aleksander Kilde, proposta di matrimonio accettata. Foto - L'annuncio a mezzo social nella notte, quando negli States stava calando la sera, visto che Mikaela Shiffrin è rientrata da poche… Leggi ...informazione

BIGLIETTI - Napoli-Frosinone, al via la vendita libera dei tagliandi per il match - Come ricorda il profilo Twitter del Napoli, è iniziata la vendita libera dei biglietti di Napoli-Frosinone, match di Serie A che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 14 aprile alle 12:30 ...napolimagazine

NEWS - Sci, Kilde le regala l'anello, nozze in arrivo per Shiffrin - Nozze in arrivo per Mikaela Shiffrin. L'annuncio del fidanzamento con il campione di sci norvegese Aleksander Aamodt Kilde è arrivato, con tanto di anello regalato, naturalmente sui social e 'she said ...napolimagazine