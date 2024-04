(Di venerdì 5 aprile 2024)ha affermato di aver distrutto seidurante un. Lo ha riferito una fonte della Difesa ucraina all'Afp. Secondo fonti di Rbc- Ukraine, i servizi di intelligence insieme con l'esercito ucraino hanno attaccato l'aeroporto di Morozovsky, nella regione russa di Rostov, distruggendo seie danneggiando gravemente altri otto. Secondo Unian, sono stati colpiti bombardieridi prima linea Su-24, Su-24M e Su-34 di base nell'aeroporto Morozovsky. Si tratterebbe diche laa utilizza per sganciare bombe aeree guidate sulle posizioni delle forze armate e sulle città ucraine in prima linea.

Roma, 25 marzo 2024 – Mentre Putin tira in ballo il coinvolgimento dell’ Ucraina dietro all’attentato a Mosca, gli Usa insistono nell’escludere che Kiev sia in qualche modo responsabile della strage. ... (quotidiano)

Kiev, distrutti sei aerei russi in un attacco notturno - Kiev ha affermato di aver distrutto sei aerei russi durante un attacco notturno. Lo ha riferito una fonte della Difesa ucraina all'Afp. (ANSA) ...ansa

Yermak, 'Kiev è arrivata a un momento critico' - 'Il duro colpo che abbiamo subito nelle ultime tre settimane fa parte della campagna russa in vista di una grande offensiva' (ANSA) ...ansa

La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni - IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 772. La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni, provocando esplosioni in ...lapresse