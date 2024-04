Kering | acquisto record per il palazzo di Via Montenapoleone | 1 | 3 miliardi di euro

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’azienda più importante del lusso batte un vero e proprio, ormai iconica società che ha acquisito brand come Gucci, Saint Laurent o Balenciaga, ha acquistato ildi viadove ha la sede in Italia. La cifra? Solo 1,3di, la transazione più alta di sempre mai fatta in Italia.: chi sono gli altri inquilini? Sappiamo che al momento, tra gli inquilini, ci sono la pasticceria Cova, Prada, una grande boutique di Yves Saint Laurent, gli orologi di Le Coultre e un negozio Burberry prossimo all’inaugurazione (al posto di Missoni). Tecnicamente il gruppo francese ha acquistato la società proprietaria dell’immobile che è gestita da Kryalos (advisor) e controllata da Blackstone. E ...

Frasers group rileva il retailer Aphrodite - I proprietari del retailer inglese di abbigliamento maschile avrebbero confermato ai fornitori che il 29 marzo si sarebbe concluso un accordo con il gruppo dell’imprenditore Mike Ashley ...milanofinanza

Palazzo in via Montenapoleone venduto per 1,3 miliardi comprato da Kering: è la transazione più alta di sempre in Italia - Nel palazzo di via Montenapoleone 8 a Milano si affacciano la pasticceria Cova, le boutique di Prada, di Ysl e, presto, di Burberry. Ieri l'immobile, 4 piani, 48 finestre, è stato ...leggo

Kering compra casa a Milano. Shopping record da 1,3 miliardi - Il palazzo settecentesco si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda (tra cui oltre cinquemila di superficie commerciale) al civico 8 di via Monte Napoleone ...informazione