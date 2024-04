(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – 'The Old Oak' (2023), in uscita negli Stati Uniti, sarà l'ultimodelbritco Ken. Dopo una carriera di oltre 60, il due volte vincitore della Palma d'Oro, del Pardo d'onore e del Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia ha deciso di dire, come ha

Firenze, 24 marzo 2024 – “Care compagne e cari compagni, purtroppo non posso unirmi a voi per il Festival, ma è un privilegio mandare un messaggio di sostegno alla straordinaria iniziativa che i ... (lanazione)

Il film : The Beautiful Game , 2024. Regia: Thea Sharrock. Cast: Michael Ward, Cristina Rodlo, Bill Nighy, Valeria Golino. Genere: Commedia. Durata: 125 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in ... (cinemaserietv)

Il regista Ken Loach annuncia il suo addio al cinema . Dopo avere firmato capolavori come Piovono pietre, Terra e libertà e My Name Is Joe, l’87enne fa sapere di essere pronto a fermarsi.Continua a ... (fanpage)

Ken Loach va in pensione, a 87 anni il regista dice “basta film” - (Adnkronos) – 'The Old Oak' (2023), in uscita negli Stati Uniti, sarà l'ultimo film del regista britannico Ken Loach. Dopo una carriera di oltre 60 anni, il due volte vincitore della Palma d'Oro, del ...sardegnareporter

Facciamo cambiare idea a Ken Loach: il suo cinema è importante - A prescindere dagli steccati politici, sfido chiunque a negare che senza il lavoro di questo vitale, ostinato signore tutto il cinema come lo conosciamo ...huffingtonpost

Ken Loach ha annunciato il ritiro dal cinema: "Ti fermi solo quando devi assolutamente farlo, e oggi credo di essere giunto al capolinea” - Il regista Ken Loach ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal cinema. L’autore di capolavori come “Piovono pietre”, “Terra e libertà”, “My Name Is Joe” e due volte Palma d’oro a Cannes (con “Il v ...huffingtonpost