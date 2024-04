Katia Follesa e Angelo Pisani | chi sono i due comici | la figlia Agata | la malattia di lei e la separazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 aprile 2024 – Il sodalizio nel lavoro pare continuare ma l’amore trasembra finito ormai da tempo. L’indiscrezione trapelata negli ultimi giorni sembrerebbe confermata da certe affermazioni che la comica milanese, di origini siciliane, aveva rilasciato in tempi non sospetti: “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate – aveva detto l’attrice -. Da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”. Era il 2022 e l’attrice aveva specificato: “Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa ...