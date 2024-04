L`ex difensore della Juventus Mark Iuliano è intervenuto come ospite a Cusano Italia TV per fare il punto sul momento dei bianconeri, reduci... (calciomercato)

Juventus, Thiago Motta esalta l'uomo mercato Soulé: l'idea di Giuntoli - Thiago Motta è il principale candidato a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, nel caso in cui il club bianconero decidesse, a fine stagione,.calciomercato

Anche la Juventus su Zirkzee. Con un asso nella manica - Non è un mistero che il futuro di Allegri sia in bilico e che Thiago Motta sia uno dei candidati per la panchina della Juventus: nel caso in cui il cambio in panchina si concretizzasse, i bianconeri ...fantacalcio

Primo colpo per la Juve: hanno già chiuso l’affare - L'operazione della Juventus con un altro club del campionato di Serie A viene data per fatta. Ecco tutti i dettagli ...calciomercato