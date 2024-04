Juventus-Fiorentina domenica 07 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 5 aprile 2024) Momento critico e cruciale della stagione per la Juve, reduce da due serate dal sapore opposto contro la Lazio. Amaro in campionato con la sconfitta 1-0 firmata da Marusic nel tempo di recupero che ha confermato l’andamento da retrocessione della squadra di Allegri da febbraio in avanti con il terzo posto adesso a portata del InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Juventus ha ritrovato un minimo di entusiasmo dopo il successo nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra è in campo in vista del delicato match del campionato di ... (calcioweb.eu)

Firenze, 4 aprile 2024 - Come è già accaduto in altre occasioni, la Fiorentina ha ritrovato il sorriso grazie alle coppe. La vittoria contro l'Atalanta, seppur di misura, ha ridato la giusta fiducia ... (sport.quotidiano)

Allo Stadium più rigori per la Fiorentina che per la Juventus - Juventus in serie positiva da 3 incroci con la Fiorentina in Serie A. L’anno scorso fu pareggio per 1-1 a Firenze e successo con l’1-0 a Torino. Qualche mese fa ecco un’altra vittoria di corto muso, 1 ...tuttojuve

Pagina 1 | Juve-Fiorentina, la probabile formazione: le certezze e il dubbio di Allegri - Le possibili scelte del tecnico bianconero in vista della delicata sfida di campionato contro la squadra di Italiano ...tuttosport

KOUAMÉ, Il soldatino di Italiano a cui manca solo il gol - Kouamé è il soldatino che Italiano si porterebbe anche in guerra. Apre così il Corriere dello Sport-Stadio che, parlando dell’ivoriano, sottolinea come anche ...firenzeviola