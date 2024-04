Juventus | allarme rientrato per Chiesa | ci sarà con la Fiorentina

(Di venerdì 5 aprile 2024)Federicoalla Continassa. Dopo la lieve forma influenzale che lo ha colpito nella giornata di ieri, l’attaccante dellasi è regolarmente allenato oggi con il resto dei compagni in vista del match di campionato di domenica sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro la. Domani il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenterà la partita in conferenza stampa alle 14, con entrambe le formazioni reduci dal turno infrasettimanale di Coppa Italia. La Juve ha trionfato per 2 a 0 su una Lazio in fase di ricostruzione, mentre laha offerto una prova di enorme livello e coraggio contro l’Atalanta di Gasperini, con Mandragora decisivo grazie a una bordata dalla lunga distanza. Sfida dunque lanciata, con il tecnico livornese che potrà ...

