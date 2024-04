Jesi piange l' imprenditore Adriano Trillini | fatale a 70 anni | un malore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Ancona), 5 marzo 2024 –Si è spento per sempre il sorriso gentile dell'no, storico titolare della concessionaria Toyota. Aveva 70ed è morto ieri all’ospedale di Fano dove era ricoverato da cinque giorni in seguito ad unle cui conseguenze purtroppo non gli hanno lasciato scampo.era molto legato alla sua città e prendeva spesso parte, anche come sponsor, alle iniziative sportive e non solo. Ieri e oggi la concessionaria e autofficina di via Bellagamba resteranno chiuse per lutto. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio e ricordo per lui che lascia nel dolore la moglie Loretta Mencucci e i figli Filippo e Federico che lavoravano con lui in officina. Una perdita ...