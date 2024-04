Jannik Sinner | tabellone da sogno a Montecarlo | ecco le combinazioni per la finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) È stato sorteggiato ildel Rolex Masters1000 di, terzo Masters della stagione dopo i due del Sunshine Double, al via domenica prossima. Unfortunato perche esordirà direttamente al secondo turno nel torneo. Inserito nella parte delche vede tra i protagonisti anche Daniil Medvedev e Alex Zverev, l'azzurro n.2 al mondo affronterà all'esordio uno tra lo statunitense Sebastian Korda (n.27) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.28 Atp. Il primo quarto diè iscritto alla testa di serie n.1, Novak Djokovic, beneficiato da un bye al primo turno e potenziale primo avversario dell'insidioso Roman Safiullin. Le minacce non mancano per il serbo, che già al terzo turno potrebbe incrociare il n.8 del seeding ...