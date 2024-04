Jannik Sinner oscurato da coperte e ombrelloni in Liguria Obiettivo? Blindarlo dai curiosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tennista di professione, testimonial nel tempo libero. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami,è stato pizzicato al Tennis Club di Ospedaletti, comune ligure in provincia di Imperia, per girare uno spot pubblicitario. Come riportato da Fanpage, la troupe è tedesca e il tutto è stato girato in gran segreto fino a quando le voci si sono sparse, generando poi caos intorno alla zona del lungomare.shooting for Gucci. ???????? pic.twitter.com/k5oOEHAGnV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 3, 2024 L’impianto è stato così blindato da transenne e gli spostamenti disono addirittura finiti sotto copertura, nascosti daperché lo sponsor non vuole anticipazioni. L’altoatesino, dopo la pausa per lo spot ...