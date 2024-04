Jamie Carragher prende in giro il Manchester United mentre il commento di Gary Neville sui “lavori in bottiglia da miliardi di sterline” torna a morderlo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione:si è affrettato are inildopo la scioccante sconfitta delcontro il Chelsea. L’emozionante partita ha visto il Chelsea segnare due gol iniziali per gentile concessione di Gallagher e Palmer, solo per ilche ha realizzato una vivace rimonta, livellando il punteggio con i rapidi gol di Garnacho e Bruno Fernandes prima dell’intervallo. Loè poi balzato in vantaggio al 67? con il secondo gol di Garnacho, apparendo pronto per una vittoria straordinaria. Tuttavia, in un finale drammatico, Diogo Dalot ha concesso un rigore al 97? che ...