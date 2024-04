Jacobs e Tortu | i velocisti azzurri pronti all’esordio sui 100 Ecco quando

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile 2024 – Conto alla rovescia per il grande ritorno della velocità azzurra.le due stelle tricolori sonoa debuttare nella gara per eccellenza i cento metri piani. Il 18 maggio allo stadio dei Marmi tocca a Marcell, in occasione del Roma Sprint Festival, al rientro dagli Stati Uniti e a meno di tre settimane dagli Europei di Roma 2024. "Non vedo l'ora di essere lì, correre in casa sarà un'ottima esperienza - le parole dia Sky Sport - Lo Sprint Festival sarà una gara importante, la mia prima in Italia: ho voglia di rivincita dopo due stagioni complicate. Quest'anno potrò dirmi felice se riuscirò a confermare i due titoli nei 100 agli Europei e alle Olimpiadi". Si va quindi componendo il calendario delle gare individuali di, che ...

