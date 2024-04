Italservice con la capolista Vincere per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sarà Davide contro Golia? Staremo a vedere. Domenica alle 18,15 al PalaMegabox arriva laOlimpus Roma che ha dominato la regular season, vincendola con largo anticipo. La sfida sarà sotto i riflettori di Sky che trasmetterà il match in diretta. "Dopo la sconfitta di Mantova dell’ultimo turno, si riparte come dopo ogni altra partita persa, cioè con grande voglia di rivalsa, questo è logico – così mister Fausto Scarpitti –. Ma è stato un passaggio a vuoto, come succede a tutti e ogni settimana. È un campionato combattutissimo e non bisogna pensare che andare a giocare contro le squadre attardate in graduatoria significhisempre: nella stessa giornata, il Pomezia ha perso come noi a Cosenza, addirittura il Verona ha fatto il suo secondo punto stagionale bloccando la Meta Catania e un paio di settimane fa la...