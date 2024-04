Italiano al Napoli | la Fiorentina blocca Alberto Gilardino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) E’ iniziato il valzer di allenatori in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata quella del, sempre più indirizzata verso una rivoluzione dopo l’ultima stagione deludente. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto un accordo con Manna per il ruolo di direttore sportivo e anche la situazione allenatore è tracciata. Sarà Vincenzoil nuovo allenatore del. Il colloquio con l’attuale allenatore dellaha avuto esito positivo e sono stati limati gli ultimi dettagli sul contratto. Il 46enne è il profilo ideale per riprendere il percorso di Luciano Spalletti, interrotto dalle parentesi Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Calzona. La mossa dellaVincenzoha già comunicato la sua decisione alla. Il ...