Italia-Olanda calcio femminile oggi in tv | orario Qualificazioni Europei 2025 | programma in chiaro | streaming

(Di venerdì 5 aprile 2024), venerdì 5 aprile (ore 18.15), la Nazionalena diinizierà il proprio percorso nelleagli. Il primo impegno sarà contro l’nel raggruppamento che prevede la presenza anche di Norvegia e Finlandia. Una partita complicata per le azzurre, chiamate alla super prestazione contro le neerlandesi. Allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza, le ragazze allenate di Andrea Soncin dovranno replicare le prestazioni offerte negli ultimi due confronti della Lega A di Nations League. Il pari contro la Svezia e soprattutto la storica vittoria in Spagna contro le campionesse del mondo in carica ha permesso alla formazione tricolore di rimanere in prima fascia nella competizione continentale. Pochi dubbi ...

