ITALIA – NORVEGIA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Oggi andrà in scena il 2° round di Qualificazione ai Campionati Europei Under 20 maschile, manifestazione che terminerà domenica 7 Aprile in Montenegro. Mesi fa gli azzurri hanno sciupato una chiara occasione per qualificarsi ai prossimi campionati europei di categoria, così, adesso, hanno una seconda possibilità per accedervi. L’Under 20 si trova nella Pool E insieme a, Israele e Montenegro. FORMULA DEL TORNEO – CHI SI QUALIFICA? Accederanno alla fase finale dei Campionati Europei le squadre vincenti delle rispettive pool, insieme alle tre migliori seconde dei cinque gironi. I 14 AZZURRI CONVOCATI Pietro Bonisoli (Verona Volley SSD SRL); Marco Fedrici (Trentino Volley S.R.L. SSD); Daniele Carpita, Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Gioele ...