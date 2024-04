Italia-Ghana | Mattarella | ‘riferimento a Mattei richiamo a collaborazione paritaria e con reciproco rispetto’**

(Di venerdì 5 aprile 2024) Accra, 5 apr. (Adnkronos) – “Ilrappresenta per l’Italia un partner fondamentale nell’ambito del partenariato tra Africa ed Europa, che intendiamo fondato sulrispetto, sul rapporto paritario diche giova ad entrambi le parti, perchè il futuro di Africa ed Europa è necessariamente comune. Il vertice che si è svolto lo scorso gennaio, cui il Presidente Akufo-Addo ha cortesemente partecipato, ha confermato l’intenzione dell’Italia di promuovere un azione congiunta, concorde, secondo le indicazioni dei Paesi africani per la concretatra l’Africa e l’Europa. Il Piano, che il Governo italiano ha lanciato, evocando un protagonista dell’amicizia tra Africa ed Europa e un protagonista per l’indipendenza allora conseguita dai Paesi africani, evoca appunto la ...

Migranti: Mattarella, 'servono accessi legali, regolari, concordemente definiti - Accra, 5 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ospita una numerosa e apprezzata comunità ghanese, che è molto ben integrata e che contribuisce all'economia italiana e rappresenta un legame di amicizia tra Ghan ...lanuovasardegna

Mattarella: "Il piano Mattei vuole una collaborazione paritaria" - Il piano è quindi per una collaborazione secondo le indicazioni e le esigenze definite dai paesi del continente". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Accra, seconda tappa della sua ...ansa

Mattarella: 'Ghana modello di democrazia per Africa' - Accra, 5 apr. (Adnkronos) - "In un momento in cui in alcuni Paesi dell'Africa Occidentale il sistema democratico sembra davvero vacillare, il Ghana, con la sua opera di radicamento dei valori democrat ...affaritaliani