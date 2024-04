Italia-Germania | Mondiali curling 2024 | orario playoff | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’affronterà lanel qualification game deidimaschile. La nostra Nazionale ha concluso il round robin al quinto posto con otto vittorie all’attivo e si è così quadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera). Il quartetto tricolore affronterà i tedeschi, quarti nella classifica finale della fase a gironi, in quello che sarà unda dentro o fuori: chi vince stacca il biglietto per le semifinali, chi perde torna a casa. L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle ore 10.00. Joel Retornaz e compagni se la dovranno vedere contro un avversario decisamente ostico e rognoso, da battere a tutti i costi se si vuole entrare in zona medaglie. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per spuntarla, anche ...