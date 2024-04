(Di venerdì 5 aprile 2024) Nelil reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 4,7%, ma al netto dell'inflazione il loro potere d'acquisto si è ridotto dello 0,5%. La spesa per consumi finali cresce del 6,5% e la propensione aldelle famiglie cala al 6,3%, dal 7,8% del 2022, toccando ildal 1995, inizio del periodo di riferimento dei conti. Lo rende noto l'nella pubblicazione 'Conti economici nazionali per settore istituzionale'. Il tasso di investimento delle famiglie si porta al 9,0% (dal 9,2% del 2022). Il tasso di profitto delle imprese scende al 44,8% (dal 45,4% del 2022), nonostante la crescita del valore aggiunto del 6,2%.

L' Istat ha pubblicato il report "Indicatori demografici anno 2023 ", che delinea un quadro preoccupante per la natalità in Italia . Nel 2023 , le nascite sono state 379mila , con un tasso di natalità ... (orizzontescuola)

Prosegue il calo delle nascite in Italia. Questo è quanto emerge dagli indicatori demografici dell’anno 2023 pubblicati oggi dall’ Istat . Secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono ... (ilfattoquotidiano)

Culle sempre più vuote in Italia. Non si ferma il Crollo delle nascite: nel 2023 sono sei i neonati ogni mille abitanti. I dati eloborati dall' Istat preoccupano sempre di più,... (ilmessaggero)

Istat, nel 2023 risparmio italiani al minimo storico - Nel 2023 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato ... inizio del periodo di riferimento dei conti. Lo rende noto l'Istat nella pubblicazione 'Conti economici nazionali per settore ...ansa

Occupazione e redditi in ascesa, crescono i giovani e il Sud - Occupazione e redditi in ascesa costante: nel 2023 contributi Inps in aumento del 4% a quota 214,6 miliardi; crescono i giovani e il Sud ...quotidianodelsud

Calano ancora le nascite, pensioni sempre più lontane - Il calo demografico minaccia la tenuta del sistema pensionistico. In arrivo nuovi tagli e l’aumento dell’età pensioni di 2 mesi.investireoggi