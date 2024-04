Istat | nel 2023 gli italiani hanno avuto potere d’acquisto più basso e sono riusciti a risparmiare meno

Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 4,7%, ma al netto dell’inflazione il loro potere d’acquisto si è ridotto dello 0,5%. La spesa per consumi finali cresce del 6,5% e la propensione ... (ilsole24ore)

Roma, 5 aprile 2024 – Il salvadanaio delle famiglie italiane si sta svuotando. In altre parole, le famiglie italiane non riescono più a risparmiare come una volta. E’ l’effetto della perdita di ... (quotidiano)