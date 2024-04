Israele | secondo l’Onu va ritenuto responsabile di “crimini di guerra”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede chesiadi eventualidicontro l’umanità commessi a Gaza. Una decisione storica raggiunta grazie ai 28 Paesi che hanno votato a favore, convinti che ciò che sta accadendo a Gaza debba essere L'articolo proviene da Il Difforme.

Israele chiude 30 ambasciate in tutto il mondo (tra cui Roma) per le minacce iraniane. Licenziati due ufficiali per l'attacco al Wck - La Striscia di Gaza ha attualmente solo tre valichi con il mondo esterno. Il primo è Erez, che si trova alla frontiera nord con Israele; il secondo è Kerem Shalom, ad est, riservato solo al transito ...ilmattino

Chiusa ambasciata di Israele a Roma (e altre 30 sedi diplomatiche): vendetta Teheran data per scontata - L'allarme è scattato in seguito alle notizie su possibili attacchi in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco ...blitzquotidiano

Ambasciate israeliane chiuse in tutto il mondo: cosa vuol dire lo stato di «allerta massima» - L'eco del raid di Israele su Damasco al consolato iraniano, che ha ucciso alti funzionari di Teheran, arriva fino a Roma. L'ambasciata di via Michele Mercati, nei pressi di Villa ...ilmessaggero