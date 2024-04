(Di venerdì 5 aprile 2024) La portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Adrienne Watson ha annunciato cheha accettato di aprire ildi, che collega il territorio israeliano alla Striscia di Gaza, e di utilizzare il porto di Ashdod per consentire l’arrivo di aiuti umanitari nel nord di Gaza e aumentare le consegne direttamente dalla Giordania. Ildi, prima dell’invasione israeliana, era uno dei principali punto di frontiera di terra fra la Striscia e il territorio israeliano. Ilpermetteva tra l’altro a migliaia di pendolari palestinesi di andare al lavoro ed era stato chiuso dopo l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Il porto di Ashdod è uno dei due più grandi porti mercantili di: si trova ad Ashdod, circa 40 ...

Israele riaprirà il varco di Erez: ... Biden aveva fatto le dichiarazioni più dure contro Israele da quando è cominciata la guerra: aveva detto di essere "arrabbiato e distrutto", e aveva accusato Israele di non fare abbastanza per ...

Ginnastica artistica, i Campionati europei 2025 non si terranno in Israele: ...Paese "a causa dell'attuale situazione in Israele", nel mezzo della guerra con l'organizzazione estremista palestinese Hamas, si legge in una nota. L'European Gymnastics ha dichiarato che riaprirà il ...