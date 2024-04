Israele riapre valico di Erez per portare aiuti a Gaza - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. (ANSA) ...ansa

Israele - Hamas, le news di oggi dalla guerra: Israele riapre valico Erez per consegna aiuti a Gaza - Israele è in stato di massima allerta per il timore di rappresaglie iraniane dopo l'uccisione del comandante dei pasdaran Mohamad Reza Zahedi. Il presidente Usa Biden ha strigliato Netanyahu in una lu ...informazione

Biden-Netanyahu, un colloquio durato 45 minuti: ecco cosa si sono detti - I due hanno avuto un colloquio telefonico che è durato circa 45 minuti. Gli Stati Uniti sostengono Israele dinanzi alle minacce iraniane, ha assicurato Biden a Netanyahu. Secondo quanto si legge in ...ilsecoloxix