(Di venerdì 5 aprile 2024) Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, si è congratulato con gli Usa "per aver chiarito che qualsiasiila Gaza saràal rilascio degli". "Continueremo a lavorare insieme ai nostri alleati in tutto il mondo - ha aggiunto su X - per preservare il diritto dia continuare la guerra finché glinon saranno rilasciati e Hamas sarà definitivamente sconfitto".

Israele, 'per Usa cessate il fuoco subordinato a ostaggi' - "Continueremo a lavorare insieme ai nostri alleati in tutto il mondo - ha aggiunto su X - per preservare il diritto di Israele a continuare la guerra finché gli ostaggi non saranno rilasciati e Hamas ...ansa

Israele riapre il valico di Erez per portare aiuti a Gaza - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso.ansa

Teheran minaccia Israele in ebraico: chiamati i riservisti, pronta l'aviazione - Lo scrive in ebraico e lo ripete in farsi. Anche per questo le minacce rivolte a Israele dell'Ayatollah Ali Khamenei vengono prese molto sul serio. E infatti la Cia segnala il rischio di un attacco ...ilgiornale