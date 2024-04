Israele messo alle strette Washington | “Basta chiacchiere | proteggete i civili di Gaza”

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 –è in stato di massimarta per il timore di rappresaglie iraniane dopo l’uccisione del comandante dei pasdaran Mohamad Reza Zahedi in un raid a Damasco, mentre il presidente Usa Joe Biden ha strigliato Benyamin Netanyahu in una lunga e “tesa” telefonata nella quale ha intimato al premier israeliano di cambiare immediatamente e radicalmente registro nella guerra a. L’uccisione da parte dell’esercito israeliano di 7 volontari della World Central Kitchen nei giorni scorsi è stata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza del leader americano, che per 45 minuti ha incalzato il suo interlocutore chiarendogli “la necessità cheannunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni aie la ...

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 155 di conflitto Guerra Israele ... (notizie)

Trump critica per la seconda volta Netanyahu: "Israele sta perdendo la guerra della comunicazione" - Per la seconda volta in due settimane Donald Trump ha preso le distanze dagli israeliani. L'ex presidente, che per anni si è definito il suo strenuo difensore, ha detto che Israele «sta perdendo la gu ...globalist

L’ira di Biden contro Netanyahu: “Proteggete i civili” - NEW YORK — «Gli attacchi contro gli operatori umanitari e la situazione generale a Gaza sono inaccettabili. Serve un cessate il fuoco immediato. Israele metta in pratica passi specifici e concreti per ...informazione

Israele, allerta massima: «Iran pronto ad attaccarci». Niente congedo ai soldati e code ai supermercati - Due mondi allo specchio, le vite parallele dei due grandi nemici. A Tel Aviv e negli altri centri di Israele i cittadini sono andati nei supermercati ad acquistare scorte di generi alimentari ...ilmessaggero