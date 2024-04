Israele | il monito di Biden ha funzionato | riaperto il valico di Erez

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildi, che collegacon il Nord della Striscia di Gaza, sarà nuovamente aperto e fungerà da corridoio umanitario per portare aiuti e beni di prima necessità a Gaza. A deciderlo il gabinetto di sicurezza israeliano, che allo stesso modo ha autorizzato approvato l’utilizzo del porto israeliano di Ashdod per contribuire a L'articolo proviene da Il Difforme.

Per il segretario di Stato americano Antony Blinken Israele non ha «la licenza per disumanizzare gli altri» . Il segretario si trova a Tel Aviv e oggi precisa che «gli israeliani sono stati ... (open.online)

La cittadina di Avdiivka si trova nell’est dell’Ucraina: da settimane la situazione nella zona era notevolmente peggiorata per l’esercito ucraino, chiuso in una morsa dai russi. Yoav Gallant ha detto ... (ilsole24ore)

La cittadina di Avdiivka si trova nell’est dell’Ucraina: da settimane la situazione nella zona era notevolmente peggiorata per l’esercito ucraino, chiuso in una morsa dai russi. Yoav Gallant ha detto ... (ilsole24ore)

Usa sicuri: Iran attaccherà Israele, ecco quando la guerra si allarga - In Israele è in stato di massima allerta per un imminente attacco dell'Iran come risposta all'attentato di Damasco: il conto alla rovescia degli Usa per un'espansione della guerra.money

Biden striglia Bibi: "Tregua per i civili" - il presidente americano ha lanciato il monito più esplicito finora al premier israeliano. D'ora in poi «il sostegno degli Stati Uniti alla guerra di Israele a Gaza dipenderà dalle misure che lo Stato ...ilgiornale

Rischio genocidio, «Londra la smetta di vendere armi a Tel Aviv» - il monito che sarebbe dovuto arrivare mesi fa era ormai improrogabile. A renderlo tale anche una registrazione audio pubblicata dall’Observer, in cui una deputata Tory ha ammesso che, secondo i ...ilmanifesto